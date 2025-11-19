Sahibinden habersiz test sürüşüne çıktı, hem kendini hem araç sahibini yaktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte güvenliği sağlama adına Talas ilçesine bağlı Kiçiköy Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde denetim yaptı. Ekipler tarafından yapılan denetimde, M.S. yönetimindeki otomobil durduruldu.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, oto tamircisi olduğunu söyleyen sürücü M.S.'nin ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Ekiplerin dikkati üzerine otomobilde yapılan kontrollerde ruhsat sahibinin R.D. olduğu belirlenirken, M.S. kendisini tamir ettiği aracı test sürüşüne çıkardığını söyleyerek, savundu.

Ekiplerin otomobili sadece R.D.'ye verebileceğini söylemesi üzerine M.S. R.D.'yi arayarak, durumu anlattı. Olay yerine gelen R.D. ise otomobilinin habersiz şekilde kullanıldığını söyleyerek, isyan etti.

R.D. ve M.S. arasında kısa süreli tartışma yaşanırken, hem araç sahibine hem de ehliyetsiz oto tamircisine 18 bin 678'er TL idari para cezası yazıldı.