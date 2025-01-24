Sahibinden kaçıp trafiği alt üst etti
İstanbul Maltepe'de bir büyükbaş hayvan besicisinden kaçtı. D-100 kara yolunda trafik olumsuz etkilendi.
Altayçeşme mevkisinde bir büyükbaş hayvanın D-100 kara yolunda otladığı görüldü.
Yoldaki gidiş-dönüş şeritleri arasındaki yeşillik alanda bulunan hayvan, bir süre burada ilerledi.
Daha sonra Pendik yönünde yola çıkan hayvan, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.
Besicisi, kaçan hayvanı yakalamaya çalıştı. O anlar, bazı vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Hayvan daha sonra sahibince yakalandı.
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