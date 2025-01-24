Sahibinden kaçıp trafiği alt üst etti

İstanbul Maltepe'de bir büyükbaş hayvan besicisinden kaçtı. D-100 kara yolunda trafik olumsuz etkilendi.

Sahibinden kaçıp trafiği alt üst etti

Altayçeşme mevkisinde bir büyükbaş hayvanın D-100 kara yolunda otladığı görüldü.

Yoldaki gidiş-dönüş şeritleri arasındaki yeşillik alanda bulunan hayvan, bir süre burada ilerledi.

Daha sonra Pendik yönünde yola çıkan hayvan, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.

Besicisi, kaçan hayvanı yakalamaya çalıştı. O anlar, bazı vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hayvan daha sonra sahibince yakalandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Kartalkaya'daki otel faciasında çaresizlik ve kurtuluş mücadelesinin görüntüleri

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...