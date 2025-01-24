Sahibinden kaçıp trafiği alt üst etti

Altayçeşme mevkisinde bir büyükbaş hayvanın D-100 kara yolunda otladığı görüldü.



Yoldaki gidiş-dönüş şeritleri arasındaki yeşillik alanda bulunan hayvan, bir süre burada ilerledi.



Daha sonra Pendik yönünde yola çıkan hayvan, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.



Besicisi, kaçan hayvanı yakalamaya çalıştı. O anlar, bazı vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Hayvan daha sonra sahibince yakalandı.