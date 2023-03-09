Sahibinden kiralık mühendis diploması!

Akdoğan, "Maalesef mesleğimizde de meslek etiği bilincinde olmayan üyelerimiz mevcut. Bunlar diplomalarını yapı denetim firmalarında, gitmedikleri şantiyelerde ya da kamu ihalesi işi yapan firmalarda kiralıyor. Karşılığında da belli ücret alıyor. Aldıkları riskin karşılığında ücret hiçbir şey değil." dedi.



ASGARİ ÜCRET BİLE ALMAYAN VAR



Mehmet Soner Akdoğan, imzacı olarak adlandırılan bu mühendislerin asgari ücret ya da yarısına çalıştığını anlattı. Diplomasını kiralayan mühendislerin bir yıl meslekten men edilebileceğini kaydeden Akdoğan, şöyle devam etti:



"İmzacılığın karşısında suç işlenir, projeye aykırılık olursa tespit ediliyor. Bu durumda kamu davası açılıyor. Meslek örgütümüzün verdiği cezalar caydırıcı olsa insanlar bunu yapmakta tereddüt edebilir."

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