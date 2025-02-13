Sahibinden satılık geyik boynuzu! Eskişehir'de yakalandı

Eskişehir'de, ikinci el alışveriş sitesinde geyik boynuzu satış ilanı veren şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Sahibinden satılık geyik boynuzu! Eskişehir'de yakalandı

İl Komutanlığına bağlı ekipler tarafından sosyal medya üzerinden geyik boynuzu satıldığı bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerce yapılan çalışmada, bir şüphelinin ikinci el alışveriş sitesinde geyik boynuzu satış ilanı verdiği belirlendi.

Bir geyik boynuzunu ele geçiren ekipler, şüpheli hakkında "4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem başlattı.

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