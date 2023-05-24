Sahibinden satılık 200 bin liraya "altın madeni" ilanı

Elbistan'ın Akarca Mahallesi’nde bulunduğu belirtilen altın madeni, online ilan sitesinde satışa sunuldu.

200 hektarlık alanı kapsadığı belirtilen altın madeni için 200 bin lira gibi bir bedel istendi. 15 Mayıs tarihli ilan, bir gayrimenkul firmasınca verilirken iş yeri kategorisinde olduğu ifade edildi.

İlanı veren kısmında ise "emlak ofisinden" yazdığı görüldü. Tesisin durumuyla ilgili "ikinci el" notu düşülen ilanda satıcı olarak da Muğla merkezli gayrimenkul firması yer aldı. Firma bilgileri incelendiğinde ise; portföyünde Türkiye’nin farklı şehirlerindeki 9 adet maden ocağı ve 7 adet de otel ye alıyor.