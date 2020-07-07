Sahibinin elinden kaçan 400 kiloluk boğa ortalığı birbirine kattı

Kütahya'nın Simav ilçesinin Leylekkürü mevkiindeki bin dekarlık alana kurulan hayvan pazarında alıcısını bekleyen 400 kiloluk kurbanlık yerli ırkı boğa ipini kopararak kaçtı.

KENDİSİNİ YAKALAMAK İSTEYENLERE SALDIRDI

Pazarda diğer hayvanların arasına karışan boğa, kendisini yakalamak isteyen vatandaşlara saldırdı.

Bu esnada bir kişiyi yaralayan boğa için vatandaşlar seferber oldu. Boğayı yakalamak için kovboylar gibi boynuna kement atmak isteyen vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Bazı vatandaşlar da kendilerini hayvanların bağlandığı demir korkuluklara çıkarak korumaya çalıştı. O anlar ise cep telefonları kameralarına yansıdı.

YARIM SAATLİK MÜCADELE SONUCU YAKALANDI

Yaklaşık yarım saatlik mücadelenin ardından bacağına ip geçirerek yakalanan boğa sahibine teslim edildi. Boğa sahibi tarafından hayvan pazarından hemen uzaklaştırıldı.

VİDEO: VEKALETLE KURBAN KESİM FİYATLARI AÇIKLANDI