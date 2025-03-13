Sahibinin elinden kaçtı, trafiği birbirine kattı

Sakarya'da Erenler Mahallesinde öğle saatlerinde sahibinin elinden kaçıp D-100 Karayolu'na çıkan boğa, Pekşenler mevkisinde trafiği birbirine kattı.

Yoğun araç akışının bulunduğu güzergahta trafik durma noktasına gelirken, boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu.

Polis ekipleri önlem alarak trafiği durdurdu. Daha sonra boğa demir bariyerlerden atlayarak D-100 karayolundan yan yola kaçtı.

Kimseyi yanına yaklaştırmayan boğa, polis aracına zarar verirken, girdiği lastikçi dükkanında bir kadın ve çocuğa çarparak hafif yaralanmasına neden oldu.

Sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşatan boğa, 7 uyuşturucu iğne ile sakinleştirilerek boş bir arazide sahipleri tarafından yakalandı.

