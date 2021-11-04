Sahibinin mezarı başından bir an olsun ayrılmıyor

Trabzon’un Araklı ilçesindeki 'Fero' isimli köpeğin sahibine olan bağlılığı görenleri duygulandırıyor.



İlçede yaşayan 92 yaşındaki Ömer Güven 29 Ekim'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti.

Sahibinin ölümü üzerine 11 yıldır baktığı Alman kurdu cinsi köpeği Fero da depresyona girdi. Sahibini kaybeden köpek sahibinin tabutunun başında sabaha kadar nöbet tuttu.

Fero, Güven'in defnedilmesinin ardından 4 gündür mezar başında nöbetine devam ediyor.

Ömer Güven'in çocukları babaları öldüğünde Fero'nun kendileriyle birlikte ağladığını ve babalarıyla Fero arasında özel bir bağın olduğunu dile getirdi.

"İKİ GÜN YEMEK YEMEDİ"

Güven’in kızı Sevilay Sürül, "Karşılıklı inanılmaz bir sevgileri vardı. Babam öldüğünde çok üzüldü. İki gün yemek yemedi, uyumadı" dedi.



"GÖZLERİNDEN YAŞ AKTIĞINI GÖRDÜK"



Mahalle muhtarı Temel Yılmaz da Fero’nun sahibini kaybedince çok üzüldüğünü, mezarının başından kalkmadığını, hatta gözlerinden yaş aktığını gördüğünü belirtti.