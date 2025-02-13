Sahibinin arabada 2 gün kilitli bıraktığı kedi sahiplendirilecek

Esenboğa Havalimanı kapalı otoparkında sahibinin araç içerisinde bıraktığı kediyi fark eden vatandaşlar, durumu Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarına bildirmişti. Araçta mahsur kalan kedi polis ekipleri tarafından kurtarılarak, sağlık kontrolü için veterinere götürülmüştü.

Polis ekipleri aracın plakası üzerinden kedinin sahibinin kimliğini belirlemişti. Yapılan incelemede kedinin sahibinin yurt dışında olduğu ve kediyi araçta bırakarak seyahat ettiği tespit edilmişti. Patikara Hayvan Koruma ve Hayvanlara Acil Müdahale Derneği'nden Mahir Kaya, araçta mahsur kalan kediyi polislerden imza ile avukatlar eşliğinde teslim aldı.

Kedinin ilk sahipleriyle görüştüklerini, onların da bu kişiye sahiplendirdikleri için pişman olduklarını söyleyen Mahir Kaya, "Mesleğine bakarak sahiplendirdiklerini, pişman olduklarını ve kedinin bizim korumamızda olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler. Mersin'de yaşıyor kediyi sahiplendiren insanlar" dedi.

''ANKARA SOĞUĞUNDA ARABANIN İÇERİSİNDE BIRAKMIŞ''

Kediyi arabanın içine bırakan kişinin kimsesi olmadığını söylediğini aktaran Kaya, "Kediyi evde veya bir klinikte, pansiyonda bırakmak yerine geceleri eksi 10'lara, eksi 20'lere inen Ankara soğuklarında metal bir arabanın içerisinde bırakmış" diye konuştu.