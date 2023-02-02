Sahil Güvenlik: 5 Ocak'taki olayda misliyle karşılık verilmiştir

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan'da bazı haber sitelerinde, Yunan Sahil Güvenlik botunun Türk Sahil Güvenlik botundan kaçarken havaya ateş açtığı 5 Ocak 2023 tarihli eski görüntülerin paylaşılmasına tepki gösterdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunan basınının olayı çarpıtarak haber yaptığını açıkladı.

Olayın, Yunan basının iddia ettiği gibi dün değil, 5 Ocak'ta Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında gerçekleştiği kaydedildi.

Türk bayraklı balık avlama teknelerinin bölgeye giden Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından taciz edilmesi üzerine olay yerine bir Sahil Güvenlik Botu'nun sevk edildiği, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunun uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Yunan Sahil Güvenlik Botu'nun bölgeden ayrılırken havaya ateş açması üzerine, yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verildiği de belirtildi.