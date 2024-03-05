Sahil Güvenlik dizisi yeniden çekilecek

1989-1999 yıllarından yayınlanan ve David Hasselhoff'un başrolünde yer aldığı Baywatch efsanesi yeniden ekranlara taşınacak. 1999-2001 yıllarında ise Baywatch: Hawaii adı ile devam eden dizinin haklarını Fox satın aldı.



Hasselhoff'un yanı sıra dizide Pamela Anderson, Yasmine Bleeth, Alexandra Paul, Erika Eleniak, Nicole Eggert, Parker Stevenson gibi isimler de yer almıştı.

Ayrıca 2017 yılında Dwayne Johnson ve Zac Efron'ın rol aldığı Baywatch filmi de çok sevilmişti. Fİlm dünya çapında 178 milyon dolar elde etti.

