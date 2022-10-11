Sahil Güvenlik Komutanlığı 150 uzman erbaş başvurusu nasıl yapılı? Başvuru şartları neler?

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı için başvurular başladı. 10-20 Ekim tarihleri arasında alınacak olan başvurularda KPSS şartı bulunmuyor. Adaylardan en az lise mezunu olma şartı aranacak. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı 150 uzman erbaş başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?



BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Kurumun açıkladığı genel şartlar şu şekilde oldu:



1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.



2. En az lise mezunu olmak.



3. 2022 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).



4. Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 2022 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).



5. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.



6. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (10 Ekim 2017 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).



7. Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.



8. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.



9. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden “Uzman Erbaş Olur” (Komando sağlık yeteneklerini karşılayan) kararlı sağlık raporu almak.



10. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.



11. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURUDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?



Adayların internet üzerinden yaptıkları başvuruda aşağıdaki belgeleri sisteme yüklemeleri gerekmektedir:



Askerlik görevini tamamlayanlar, üzerinde terhis tarihi ve sınıf/branş/ihtisasının açık ismi yazılı terhis belgesini, (e-devlet üzerinden alınan askerlik durum belgesinde adayın sınıfı/branşı/ihtisası yer almadığından, askerlik sınıf/branş/ihtisasına göre adayın uygunluğu tespit edilememekte ve bu adayların başvurusu değerlendirilememektedir.)



Askerlik görevini yapmakta olanlar veya sözleşmeli erler bağlı olduğu birliğinden alacağı görev yeri yazısını (sınıf/branş/ihtisasının açık ismini belirtir şekilde) (sözleşmeli erler için örnek yazı, askerlik görevini yapmakta olanlar için örnek yazı



Başvuru için talep edilen ilave belge/sertifikasını, okunaklı bir şekilde taratarak/fotoğrafını çekerek sisteme yükleyeceklerdir.