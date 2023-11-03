Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı (Uzman erbaş alımı sorgulama ekranı)

2023 yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı. Başvuru sonuçlarının değerlendirilmesiyle birlikte, Sahil Güvenlik Komutanlığına 300 uzman erbaş temin edilecek. İşte ayrıntılar.
UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2023 yılı ikinci dönem uzman erbaş temini sonuçlarını açıkladı.
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BAŞVURULAR 12 EKİM'DE TAMAMLANDI
Başvurular, 2-12 Ekim tarihlerinde, "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapıldı.
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