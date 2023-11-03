Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı (Uzman erbaş alımı sorgulama ekranı)

Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 uzman erbaş alımı yapılacağını duyurmuş ve başvurular 12 Ekim tarihinde tamamlanmıştı. Adaylar tarafından merakla beklenen 300 uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı (Uzman erbaş alımı sorgulama ekranı)

2023 yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı. sonuçlarının değerlendirilmesiyle birlikte, Sahil Güvenlik Komutanlığına 300 uzman erbaş temin edilecek. İşte ayrıntılar.

UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2023 yılı ikinci dönem uzman erbaş temini sonuçlarını açıkladı.

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BAŞVURULAR 12 EKİM'DE TAMAMLANDI

Başvurular, 2-12 Ekim tarihlerinde, "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapıldı.

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