Sahil Güvenlik Komutanlığı 49 sözleşmeli personel alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı paylaştı. Yapılan açıklamada; "Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen toplam 49 adet tam zamanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına alım yapılacaktır."denildi.



SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVRURUSU NASIL YAPILIR?



Adaylar başvurularını sadece https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu adresinden, e-Devlet sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapacak.



SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVRURU ŞARTLARI



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



657 sayılı DMK’nın 48’inci maddesinde yer alan şartları taşımak,



21 Mayıs 2007 ve öncesinde doğmuş olmak (en az 18 yaşında olmak),



01 Ocak 1990 ve sonrasında doğmuş olmak (36 yaşından gün almamış olmak),



Kamu görevinden çıkarılmamış veya sözleşmesi feshedilmemiş olmak,



Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması,



Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.