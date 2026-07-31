Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, uzman arbaş alımı için başvurular 3-12 Ağustos'ta e-Devlet aracılığıyla "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" adresi üzerinden yapılabilecek.

Başvuruda bulunabilecek adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek, en az lise mezunu ve 27 yaşını bitirmemiş (1 Ocak 1999 ve daha sonra doğmuş olanlar), askerlik görevini yapmış veya yapıyor olması gerekiyor.

Başvurularla ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna ise "www.sg.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.