Sahil Güvenlikten İzmir’de düzensiz göçmen operasyonu. 56 göçmen yakalandı

İzmir’in Seferihisar ve Urla ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 56 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda yakalananların 6’sının çocuk olduğu belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 1 Eylül’de Seferihisar açıklarında hareket halindeki lastik botu Mobil Kıyı Gözetleme Aracı ile tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından durdurulan bottaki 4’ü çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı gün Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı, Urla ilçesi Demircili Koyu mevkisinde karada bir grup düzensiz göçmen olduğunu belirledi.

Bölgeye Sahil Güvenlik Botu, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ile Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ortak çalışmasında 2’si çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı.

İki operasyonda toplam 56 düzensiz göçmenin yasa dışı geçişi engellendi.

SÜRÜKLENEN BOTTAKİ GÖÇMENLERE KURTARMA OPERASYONU

Yakalamaların yanı sıra denizde hayat mücadelesi veren göçmenler için de arama kurtarma faaliyeti icra edildi. 1 Eylül saat 09.10’da Urla ilçesi açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı.

İhbar üzerine derhal bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-86), denizin ortasında mahsur kalan lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmeni sağ salim kurtardı.

Yakalanan ve kurtarılan, 15 Çad, 3 Sudan, 5 Kamerun, 1 Etiyopya, 10 Yemen, 8 Somali, 6 Afganistan, 2 Senegal, 2 Angola, 1 Haiti, 14 Yemen, 6 Filistin, 2 Irak, 1 Fas asıllı toplam 76 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.