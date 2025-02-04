Sahil Güvenlik’ten ocak bilançosu: 9 bin 353 deniz aracı kontrol edildi
Sahil Güvenlik Komutanlığı, geçen ay 9 bin 353 deniz aracını kontrol etti.
Sahil Güvenlik Komutanlığının geçen ay gerçekleştirdiği görevlere ilişkin istatistikler, kurumun sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Buna göre, 1-31 Ocak'ta 9 bin 353 deniz aracı kontrol edildi, aralarında çocukların da bulunduğu 2 bin 13 göçmen kurtarıldı veya yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 22 kişinin hayatı kurtarıldı, 21 hasta ya da yaralanın tıbbi tahliyesi yapıldı.
Ekipler, 49 göçmen kaçakçısı şüphelisini gözaltına aldı.
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