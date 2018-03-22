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Sahil yolunda minibüs yandı

DHA

Türkiye

Fatih'te seyir halindeyken alev alan minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Kennedy Caddesi'nden Eminönü istikametine giden Nazmi Ünal yönetimindeki 34 GH 3415 plakalı servis minibüsünde yangın çıktı.

Aracını kenara çekerek yolcusunu indiren şoför yangına müdahale etmeye çalıştı.

Daha sonra gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Belediye ekipleri, yolda temizleme çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle kapanan yol, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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