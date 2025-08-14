Sahil yolunda şüpheli ölüm
Mersin'in Erdemli ilçesinde yol kenarından ceset bulundu. Cesedin 38 yaşındaki Enis Ç.'ye ait olduğu tespit edildi.
İlçeye bağlı Merkez Mahallesi Binali Yıldırım Caddesi'nin son kısmında yer alan sahil kenarında hareketsiz yatan bir kişi fark edildi.
Merkez bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk etti. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan kişiyi kontrol ettiğinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri ve savcının olay yerinde inceleme yapmasının ardından cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Yapılan kimlik tespitinde ölen kişinin 38 yaşındaki Enis Ç. olduğu belirlendi.
