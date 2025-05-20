Sahilde can pazarı: Üç liseli ölümden döndü

Serinlemek için denize giren Y.K., O.K.B. ve A.Ö., bir süre sonra gözden kayboldu.

Ordu'da üç lise öğrencisi boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Lise öğrencisi olduğu öğrenilen üç kişi, dalgıçlar tarafından denizden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Üç öğrenci, ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Vali Muammer Erol ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar da olay yerine gelerek bilgi aldı.