Sahilde can pazarı: Üç liseli ölümden döndü
Ordu'da serinlemek için denize giren üç liseli boğulma tehlikesi geçirdi. Öğrenciler, hastanede tedavi altına alındı.
Ordu'da üç lise öğrencisi boğulma tehlikesi geçirdi.
Olay, saat 12.00 sıralarında Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi sahilinde meydana geldi.
Serinlemek için denize giren Y.K., O.K.B. ve A.Ö., bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Lise öğrencisi olduğu öğrenilen üç kişi, dalgıçlar tarafından denizden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Üç öğrenci, ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Vali Muammer Erol ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar da olay yerine gelerek bilgi aldı.
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