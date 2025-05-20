Sahilde can pazarı: Liselilerden biri öldü, ikisi hastanede

Ordu'da üç lise öğrencisi boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi sahilinde meydana geldi.

Serinlemek için denize giren Orhan Kadirhan Bilkay, Y.K. ve A.Ö., bir süre sonra gözden kayboldu.