Sahilde can pazarı: Liselilerden biri öldü, ikisi hastanede
Ordu'da serinlemek için denize giren üç lise öğrencisinden biri yaşamını yitirdi. Diğer iki öğrencinin tedavileri sürüyor.
Ordu'da üç lise öğrencisi boğulma tehlikesi geçirdi.
Olay, saat 12.00 sıralarında Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi sahilinde meydana geldi.
Serinlemek için denize giren Orhan Kadirhan Bilkay, Y.K. ve A.Ö., bir süre sonra gözden kayboldu.
DALGIÇLAR DENİZDEN ÇIKARDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Lise öğrencisi olduğu öğrenilen üç kişi, dalgıçlar tarafından denizden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Üç öğrenci, ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
ÖĞRENCİLERDEN BİRİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Öğrencilerden Orhan Kadirhan Bilkay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer iki gencin tedavileri sürüyor.
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