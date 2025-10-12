Sahilde çok sayıda balık ölü bulundu

Balıkesir’in Gönen ilçesinde sahilde çok sayıda ölü balığa rastlandı.

Sahilde çok sayıda balık ölü bulundu

’in Gönen ilçesi Denizkent Mahallesi sahilinde kıyıya vuran balıkların oluşturduğu görüntüler, sabah saatlerinde sahil boyunca yürüyen bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, kumsalda çok sayıda ölü balığın yer aldığı görülüyor.

Bölgede zaman zaman benzer durumların yaşandığı belirtilirken, balık ölümlerinin nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...