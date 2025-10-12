Sahilde çok sayıda balık ölü bulundu
Balıkesir’in Gönen ilçesinde sahilde çok sayıda ölü balığa rastlandı.
Balıkesir’in Gönen ilçesi Denizkent Mahallesi sahilinde kıyıya vuran balıkların oluşturduğu görüntüler, sabah saatlerinde sahil boyunca yürüyen bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, kumsalda çok sayıda ölü balığın yer aldığı görülüyor.
Bölgede zaman zaman benzer durumların yaşandığı belirtilirken, balık ölümlerinin nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
- Etiketler :
- Balık
- Balıkesir Gönen
- Balıkesir