Sahilde gezen çocuk denizde kayboldu
Trabzon'da sahilde dalgalara kapılan bir çocuk denizde kayboldu.
Trabzon'un Of ilçesinde Kalealtı sahilinde iddiaya göre, Sultan Hamit Hacımustafaoğlu, deniz kenarında gezinirken dalgalara kapılıp denize sürüklendi.
Hacımustafaoğlu kısa sürede denizde kaybolurken, durumu fark edenler polise haber verdi. Bölgeye Sahil Güvenlik ve deniz polisi sevk edildi.
Dalgıçlar, Hacımustafaoğlu’nu bulunması için çalışma başlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Boğulma
- Trabzon Of
- Trabzon