Sahilde gezen çocuk denizde kayboldu

Trabzon'da sahilde dalgalara kapılan bir çocuk denizde kayboldu.

Sahilde gezen çocuk denizde kayboldu

'un Of ilçesinde Kalealtı sahilinde iddiaya göre, Sultan Hamit Hacımustafaoğlu, deniz kenarında gezinirken dalgalara kapılıp denize sürüklendi.

Hacımustafaoğlu kısa sürede denizde kaybolurken, durumu fark edenler polise haber verdi. Bölgeye Sahil Güvenlik ve deniz polisi sevk edildi.

Dalgıçlar, Hacımustafaoğlu’nu bulunması için çalışma başlattı. 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...