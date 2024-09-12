Sahilde otururken pompalı tüfekle öldürüldü

Gençali Mahallesi Kumsaz sahilinde 25 yaşındaki Süleyman Şahin, iddiaya göre sahilde oturduğu sırada, yanına yaklaşan otomobilden pompalı tüfekle ateş edildi.

Şahin, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, şüpheli otomobille uzaklaştı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahin, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şahin, bu sabah hayatını kaybetti.



Otomobilin plakasını belirleyen polis ekipleri, şüphelinin A.A. olduğunu tespit etti. Şüpheli yakalanıp gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.