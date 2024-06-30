Sahilde uyuyakalan kadın polisi alarma geçirdi

Samsun’da sahilde uyuyakalan bir kadın, polisleri alarma geçirdi. Hareketsiz yatan kadının, yürüyüş yaptıktan sonra plajda uyuyakaldığı öğrenildi.

Sahilde uyuyakalan kadın polisi alarma geçirdi

’da sahilde uyuyan bir kadın, polisleri harekete geçirdi.

Olay, Atakum ilçesine bağlı Denizevleri Mahallesi sahilinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, deniz kenarındaki kumun üzerinde bir kişinin hareketsiz olarak yattığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Olay yerine polis sevk edildi.

Polis, 60 yaşındaki kadının sahilde yürüyüş yaptıktan sonra uyuyakaldığını belirledi.

Kadın daha sonra yattığı yerden kalkıp evine gitti.

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