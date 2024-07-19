Sahilde yürüyüş yaparken kayalıklara düşen kadın öldü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sahilde yürüyüş yaparken kayalıklara düşerek boynu kırılan Neriman Bayburtlu (68) hayatını kaybetti.

Sahilde yürüyüş yaparken kayalıklara düşen kadın öldü

'nin Gölcük ilçesinde evine 100 metre mesafedeki sahilde yürüyüş yapan Neriman Bayburtlu, dengesini kaybederek kayalıkların üzerine düştü. Bayburtlu'nun hareketsiz kaldığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, kadının boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Neriman Bayburtlunun cenazesi, kesin ölüm sebebini belirlemek amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Bayburtlu'nun çocuklarının Almanya'da olduğu ve kendisinin de Alzheimer hastası eşiyle birlikte yaşadığı öğrenildi.

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