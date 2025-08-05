Sahilde ilginç an: Polisten kaçarken denize atladı, uzun süre dönmedi

Samsun'da polisten kaçan bir kişi, bir anda denize atladı. Polis ekipleri, denize atlayan adamı teslim olması konusunda ikna edemeyince deniz kenarında bekledi. Yorulan adam bir süre sonra denizden çıkıp, teslim oldu.

Sahilde ilginç an: Polisten kaçarken denize atladı, uzun süre dönmedi

Samsun'da taşkınlık çıkardığı belirtilen bir kişi ilginç anlar yaşanmasına neden oldu.

Olay, Atakum ilçesi sahilinde meydana geldi.

İddiaya göre, çevrede taşkınlık yapan bir kişi, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinden kaçmaya başladı.

Sahilde ilginç an: Polisten kaçarken denize atladı, uzun süre dönmedi - 1 Polis denize kaçan adamı uzun süre sahilde bekledi

Kaçış sırasında denize giren adam, açıkta bir süre yüzerek bekledi.

POLİS UZUN SÜRE İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Polis ekipleri, adamı ikna etmek için deniz kenarında uzun süre uğraştı.

Ancak adam, polis çağrılarına yanıt vermeyerek denizde kalmayı sürdürdü.

Bir süre sonra yorulan adam, kendi isteğiyle kıyıya çıkarak teslim oldu.

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