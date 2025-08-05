Sahilde ilginç an: Polisten kaçarken denize atladı, uzun süre dönmedi

Samsun'da taşkınlık çıkardığı belirtilen bir kişi ilginç anlar yaşanmasına neden oldu.

Olay, Atakum ilçesi sahilinde meydana geldi.

İddiaya göre, çevrede taşkınlık yapan bir kişi, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinden kaçmaya başladı.