Sahile ölü caretta caretta vurdu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahile yavru ölü caretta caretta vurdu. Bir bacağı kopuk olan kaplumbağanın vücudunda deformeler olduğu görülürken ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılacağı bildirildi.
Gündoğan Küçükbük Mahallesi sahil şeridinde, vatandaşlar kıyıya vuran yavru caretta carettayı fark edip kontrol etti.
Tepki vermeyen yaklaşık 50 santimetre boyunda, 25 kilogram ağırlığındaki deniz kaplumbağasının ölü olduğu belirlendi. Deniz kaplumbağasının bir bacağının kopuk olduğu yüz bölgesinde deformeler olduğu görüldü.
OTOPSİ YAPILACAK
Çevredekiler durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine bildirildi. DEKAMER yetkililerinin deniz kaplumbağasının ölüm nedeninin belirlenmesi için bulunduğu yerden alarak otopsi yapacağı bildirildi.
Dün de aynı noktada yetişkin bir deniz kaplumbağası ölü olarak karaya vurmuştu.
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