Sahile ölü caretta caretta vurdu

Gündoğan Küçükbük Mahallesi sahil şeridinde, vatandaşlar kıyıya vuran yavru caretta carettayı fark edip kontrol etti.



Tepki vermeyen yaklaşık 50 santimetre boyunda, 25 kilogram ağırlığındaki deniz kaplumbağasının ölü olduğu belirlendi. Deniz kaplumbağasının bir bacağının kopuk olduğu yüz bölgesinde deformeler olduğu görüldü.

OTOPSİ YAPILACAK



Çevredekiler durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine bildirildi. DEKAMER yetkililerinin deniz kaplumbağasının ölüm nedeninin belirlenmesi için bulunduğu yerden alarak otopsi yapacağı bildirildi.



Dün de aynı noktada yetişkin bir deniz kaplumbağası ölü olarak karaya vurmuştu.