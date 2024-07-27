Sahiller boş kaldı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yağışla birlikte denizinde dalgalı olması neticesinde sahiller boş kaldı.

Sahiller boş kaldı

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrasında Batı Karadeniz Bölgesinde yer yer yağış etkili oluyor.

Yağışla birlikte denizin dalgalanması neticesinde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sahillerde sessizliğe büründü. Kumsalda kuşlar ve az sayıda insan kaldı.

Meteorolojinin uyarısında, “Batı Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Düzce, Zonguldak, Bartın kıyı kesimlerinin yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.

Yağışın 27 Temmuz 2024 saat 18.00’e kadar etkili olması bekleniyor.

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