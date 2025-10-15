Şahin avı pahalıya patladı: İki kişiye 1 milyon lirayı aşan ceza

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selim ilçesine bağlı Akpınar köyü mevkisinde iki kişinin şahin avladığını tespit etti.



Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Park Şefliği ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmada iki kişi suçüstü yakalandı.



Aramada, canlı olarak 5 şahin, 17 güvercin, 7 çil keklik ile av tüfeği, dürbün, kuş türleri için göz bağlama aparatı ve av malzemesi ele geçirildi.



Doğa koruma ekiplerince iki kişiye 1 milyon 146 bin 682 lira ceza uygulandı.