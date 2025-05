Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin kimdir?

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Taşlıpınar Köyünde doğdu. İlkokulu Taşlıpınar'da, ortaokulu Seydişehir'de okudu. Konya Lisesi'nde yatılı okudu. ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünü kazandı. Türkiye çapında bir imtihana girip Almanya'da burs kazandı. Almanya'nın en önemli üniversitelerinden Aachen Teknik Üniversitesi'nde Metalurji Mühendisliği okudu. 1982'de Aachenida kurduğu hediyelik eşya dükkânını yıllar içinde genişleterek "Santex Moden GmbH" toptan ve perakende firmasını kurarak Şahinler Holding'in temellerini attı. Bugün 1 milyar dolar cirosu ve 10 bin çalışanı olan, 8 farklı sektörde, dünyanın 170 ülkesine ihracat yapan Şahinler Holding'in, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.



KEMAL ŞAHİN'İN ALDIĞI ÖDÜLLER



1997 Almanya "Yılın İş Adamı" Ödülü



1997 Amerika'daki "Dünyayı Yönetenler Kulübü" olarak bilinen Enterpreneur of the Year Institute'ye üye kabul edilen ilk Türk



1998 Avrupa Kulübü (Club of Europe) tarafından demokrasinin, serbest pazar ekonomisinin ve Türk-Alman dostluğunun gelişmesine sağladığı katkılardan ötürü “Avrupa Onur Girişimcisi” Ödülü



2000 Yaptığı çalışmalarla, Türkiye'nin dünyaya tanıtılmasında ve Türkiye devletinin yüceltilmesinde gösterdiği üstün başarıdan dolayı, T.C. 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından “Devlet Üstün Hizmet Madalyası”



2000 Selçuk Üniversitesi tarafından çalışma hayatındaki başarılarından dolayı örnek girişimci gösterilerek İşletme Ana Bilim Dalı'nda “Fahri Doktora” Unvanı



2010 Köln ve Çevresi Zanaatkarlar Birliği tarafından “Girişimcilik Ustası” Ödülü



2014 Türk-Alman ilişkilerine yaptığı katkılar nedeniyle, Almanya Cumhurbaşkanlığı tarafından “1. Sınıf Liyakat Nişanı”



2014 Tekstil sektöründe Edirne' de yaptığı yatırımlar ve yarattığı istihdam sayesinde Edirne Belediye Başkanı tarafından " Fahri Hemşehrilik Beraatı"