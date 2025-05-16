Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin kimdir?
Gündemdeki haberler nedeniyle Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin 'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Kemal Şahin, 1997 yılında Almanya'da "Yılın İş Adamı" Ödülü"ne layık görülmüştü. Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin'in hayatıyla ilgili bilgileri derledik.
Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Taşlıpınar Köyünde doğdu. İlkokulu Taşlıpınar'da, ortaokulu Seydişehir'de okudu. Konya Lisesi'nde yatılı okudu. ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünü kazandı. Türkiye çapında bir imtihana girip Almanya'da burs kazandı. Almanya'nın en önemli üniversitelerinden Aachen Teknik Üniversitesi'nde Metalurji Mühendisliği okudu. 1982'de Aachenida kurduğu hediyelik eşya dükkânını yıllar içinde genişleterek "Santex Moden GmbH" toptan ve perakende firmasını kurarak Şahinler Holding'in temellerini attı. Bugün 1 milyar dolar cirosu ve 10 bin çalışanı olan, 8 farklı sektörde, dünyanın 170 ülkesine ihracat yapan Şahinler Holding'in, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.
KEMAL ŞAHİN'İN ALDIĞI ÖDÜLLER
1997 Almanya "Yılın İş Adamı" Ödülü
1997 Amerika'daki "Dünyayı Yönetenler Kulübü" olarak bilinen Enterpreneur of the Year Institute'ye üye kabul edilen ilk Türk
1998 Avrupa Kulübü (Club of Europe) tarafından demokrasinin, serbest pazar ekonomisinin ve Türk-Alman dostluğunun gelişmesine sağladığı katkılardan ötürü “Avrupa Onur Girişimcisi” Ödülü
2000 Yaptığı çalışmalarla, Türkiye'nin dünyaya tanıtılmasında ve Türkiye devletinin yüceltilmesinde gösterdiği üstün başarıdan dolayı, T.C. 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından “Devlet Üstün Hizmet Madalyası”
2000 Selçuk Üniversitesi tarafından çalışma hayatındaki başarılarından dolayı örnek girişimci gösterilerek İşletme Ana Bilim Dalı'nda “Fahri Doktora” Unvanı
2010 Köln ve Çevresi Zanaatkarlar Birliği tarafından “Girişimcilik Ustası” Ödülü
2014 Türk-Alman ilişkilerine yaptığı katkılar nedeniyle, Almanya Cumhurbaşkanlığı tarafından “1. Sınıf Liyakat Nişanı”
2014 Tekstil sektöründe Edirne' de yaptığı yatırımlar ve yarattığı istihdam sayesinde Edirne Belediye Başkanı tarafından " Fahri Hemşehrilik Beraatı"
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