Şahinler operasyonunda 22 tutuklama

Burada savcılığa ifade veren şüphelilerden 36'sı "yağma", "suç örgütü kurma, yönetme, üye olma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.



Örgütün lideri olduğu öne sürülen Mehmet Şahin ile örgütün finansörü olduğu iddia edilen Salih Yiğiner'in de arasında bulunduğu 22 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Şüphelilerden 18'i ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.