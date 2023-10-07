“Şahinler” operasyonunda firari isme gözaltı (Adli kontrolle serbest bırakıldı)

İstanbul merkezli 7 ilde “Şahinler” suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, firari olarak aranan Uğur Vergili gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vergili, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“Şahinler” operasyonunda firari isme gözaltı (Adli kontrolle serbest bırakıldı)

Kamuoyunda “Şahinler” olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik 29 Eylül günü İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgüt lideri Sedat Şahin cezaevindeyken örgütün bir bölümünü yöneten Mehmet Şahin’in de aralarında bulunduğu 43 şüpheli yakalandı.

Ancak operasyonda örgüte finans sağladığı tespit edilen Uğur Vergili yakalanamadı.

Vergili’nin yakalanması için ekipler çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda Vergili, Çekmeköy'de kız arkadaşının evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen U.V. nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...