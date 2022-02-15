Sahipleri kendilerine saldıran iki pitbullu öldürdü

Bursa'da iki pitbull silahla vurularak öldürüldü.



Olay merkez Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre Okan P. ve Mehmet Olcay U., arkadaşları Y. K. ve C.Ç. ile iki pitbull köpeği çocuk parkında dolaştırmaya çıkardı.

İddiaya göre bir süre dolaşan köpekler kendi aralarında kavga etmeye başlayınca Mehmet Olcay U. ve Okan P., birbirlerine zarar veren köpekleri ayırmak istedi.

Ayrılan köpekler bu kez Mehmet Olcay U. ve Okan P.’ye saldırmaya çalıştı. Bunun üzerine ikili, kuru sıkıdan bozma tabancayla köpeklere ateş açtı. Köpeklerden biri olay yerinde ölürken, diğeri ise yerde dakikalarca can çekişti.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) büro ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı HAYDİ ekipleri yönlendirildi.

İKİSİ DE ÖLDÜ

Bir köpeğin öldüğü, diğerinin can çekiştiğini gören ekipler Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bilgi verdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri, köpeklerin ikisini de alarak barınağa götürdü. Belediye ekiplerinin yaralı olarak götürdüğü köpek de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



GÖZALTINA ALINDILAR



Öte yandan çocuk parkında çevresinde araştırma yapan polis ekipleri yerde iki adet boş kovan buldu. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü SÖS Büro ekipleri mahallede başlattığı çalışmada olayı gerçekleştiren 4 kişiyi saklandıkları evde kıskıvrak yakaladı. Tabancaları sakladıkları yeri ekiplere gösteren şahıslar, tabancalara el konulmasının ardından gözaltına alındı.

29 BİN LİRA CEZA

4 şüpheliden köpeklerin sahibi olan Mehmet Olcay U.'ya PETVET sistemine kayıt işlemi yaptırmadığı iki köpek için 28 bin 964 lira para cezası uygulandı.

