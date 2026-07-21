Sahipli köpeği zehirleyip direğe astılar

Kırıkhan ilçesi 408 Evler Mahallesi'nde yaşayan vatandaş, evinde beslediği Belçika kurdu cinsi köpeğini elektrik direğine asılı halde telef olmuş şekilde buldu.



Sahibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.



Köpeği direğe asanlara tepki gösteren hayvansever İbrahim Göçer, olayı yargıya taşıyacaklarını söyledi.



Köpeği direğe asarak telef edenin bulunması için elinden geleni yapacağını belirten Göçer, "Sahipli köpeği zehirleyip, direğe bağlamışlar. Şu an emniyet ekiplerimiz geldi, savcılıkta mücadele edeceğiz. Bunun adı vahşet. Biz bu köpeklere muhtaç kalmış insanız, deprem görmüş insanız. Eğitimli Belçika kurdu ve sahibi çok kötü durumda. Kim bunu yaptıysa ortaya çıkaracağız" dedi.