Sahipsiz köpeği silahla yaralayan zanlı serbest bırakıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Barbaros Mahallesi'nde 18 Nisan tarihinde, saat 22.00 sıralarında sahipsiz bir köpek bir kişi tarafından silahla vurularak yaralandı.

Mahalleye giden polislerin incelemesinde, yaralı köpeğin Y.E.D. isimli bir kadın tarafından veterinere götürülüp tedavi ettirildiği anlaşıldı.



Olay yerinde bulunan D.U.E. ve İ.Y. ile yapılan görüşme sonucu, yaralanan köpeğin H.Ç'nin köpeğini ısırdığı için bu kişi tarafından silahla ateş edilerek yaralandığı anlaşıldı.



Zanlı H.Ç. 24 Nisan'da evinde yakalandı. Zanlının evi ile ofisindeki aramalarda 2 tabanca ile 33 fişek ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adliyeye sevk edilen H.Ç. serbest bırakıldı.