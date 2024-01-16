Sahipsiz köpek çocuğu yaraladı

Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

Olay, 13 Ocak 2023 tarihinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Çiftekemer Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuya gitmek için evinden çıkan 12 yaşındaki Fidan Damla Koçyiğit’e sahipsiz köpek saldırdı.



Saldırı sonrası özellikle kolları ve bacaklarında derin yaralar oluşan talihsiz çocuk önce Şanlıurfa'da, ardından Gaziantep Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.



"GİTTİĞİMDE BAYILMIŞTI"



Gündüz vakti yaşanan köpek saldırısına tepki gösteren ve önlem alınmasını isteyen baba Mehmet Koçyiğit, "Sokak köpekleri benim çocuğum dışında 2 çocuğu daha ısırdı. Ben evdeydim, komşular çağırdı çocuğunu köpek ısırmış diye. Ben gittim çocuk perişan vaziyetteydi. Çocuğuma yetiştiğim zaman bayılmıştı." dedi.

"DOKU KAYIPLARI VAR"



Yaşanan köpek saldırısı sonucu kızının vücudunda derin yaralar ve doku kayıpları oluştuğunu ifade eden baba Koçyiğit, “Kolundan, baldırından, sırtından ve bileğinden olmak üzere toplam 4 yerinden ısırma var. Tabi derin ısırık oluşmuş durumda, kolu bitkin ve parçalamış vaziyette." diye konuştu.



Çocuklarını okula yalnız gönderemediklerini, tedirgin olduklarını anlatan Koçyiğit, kızının hayati tehlikesinin olmadığını ama oldukça bitkin olduğunu anlattı.