Sahipsiz köpek saldırısında kulağı koptu

Erzurum'da 8 yaşındaki Ela Sarıtaş, okul çıkışı sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Kulağının üst kısmı kopan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, tedavi altına alındı.

Sahipsiz köpek saldırısında kulağı koptu

Erzurum'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

Tekman ilçesi Toptepe Mahallesi'nde yaşayan Müjde- Yunus Sarıtaş  çiftinin çocukları 8 yaşındaki Ela Sarıtaş, okuldan çıkıp bir arkadaşı ile evine giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Arkadaşının kaçarak kurtulduğu saldırıda kanlar içinde kalan Sarıtaş'ı yoldan geçen 14 yaşındaki kız çocuğu kurtardı. Köpekleri uzaklaştıran kız, daha sonra Sarıtaş'ı evine götürdü.

Ailesi saldırı sonucu sol kulağının üst kısmı kopan kız çocuğu Tekman Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burada ilk müdahalesi yapılan küçük Ela, sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 

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