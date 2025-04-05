Sahipsiz köpekler 18 keçiyi telef etti

Şırnak'ın Uludere ilçesinde ağıla giren sahipsiz köpeklerin saldırdığı 18 keçi telef oldu.

Sahipsiz köpekler 18 keçiyi telef etti

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyü Şahbaz Mahallesi'nde gece saatlerinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Tahir Enç'e ait ağıla giren sahipsiz köpeklerin saldırdığı 18 keçi öldü.

Diğer hayvanlar dağa kaçarken, Enç durumu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...