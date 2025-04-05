Sahipsiz köpekler 18 keçiyi telef etti
Şırnak'ın Uludere ilçesinde ağıla giren sahipsiz köpeklerin saldırdığı 18 keçi telef oldu.
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyü Şahbaz Mahallesi'nde gece saatlerinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Tahir Enç'e ait ağıla giren sahipsiz köpeklerin saldırdığı 18 keçi öldü.
Diğer hayvanlar dağa kaçarken, Enç durumu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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