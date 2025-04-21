Sahipsiz köpekler anne ve kızına saldırdı

Gaziantep'te anne ile 10 yaşındaki kızı yolda yürürken 6 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Anne-kız, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Sahipsiz köpekler anne ve kızına saldırdı

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi İstasyon Caddesi'nde 18 Nisan'da öğle saatlerinde yolda yürüyen anne ile 10 yaşındaki kızına sahipsiz 6 saldırdı.

Paniğe kapılan anne, kızını koruyarak kaçmaya çalışırken, bu sırada çevredekiler köpeklerin uzaklaşmasını sağladı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...