Sahipsiz köpekler anne ve kızına saldırdı
Gaziantep'te anne ile 10 yaşındaki kızı yolda yürürken 6 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Anne-kız, çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi İstasyon Caddesi'nde 18 Nisan'da öğle saatlerinde yolda yürüyen anne ile 10 yaşındaki kızına sahipsiz 6 köpek saldırdı.
Paniğe kapılan anne, kızını koruyarak kaçmaya çalışırken, bu sırada çevredekiler köpeklerin uzaklaşmasını sağladı.
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