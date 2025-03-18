Sahipsiz köpekler saldırdı! 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Yalova'da bakkala gitmek için dışarı çıkan 5 yaşındaki Halit Hamo'ya sahipsiz köpekler saldırdı. Köpeklerin sokaktan boş arsaya kadar sürüklediği yaralı çocuk, Uğur Akbulut tarafından fark edildi. Sahipsiz köpekler, Akbulut tarafından uzaklaştırıldı.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 5 yaşındaki ağır yaralı çocuk, daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi.



Köpekleri çocuktan uzaklaştıran Akbulut, gazetecilere, bir alt sokakta oturduğunu ve ağabeyinin aracıyla geçtikleri sırada birkaç köpeği fark ettiğini söyledi. Köpeklerden birinin arsa içerisinde, ağızında ilk başta poşet olduğunu zannettiği çocuğu salladığını görünce hemen araçtan indiğini anlatan Akbulut, şöyle konuştu:



"Çocuğu sallayınca ayakları fark ettik ve müdahale ettik. Normalde görülmesi zor yer ama görebilmemiz Allah'ın takdiri diyorum. İnşallah iyileşecek diye ümit ediyoruz. 4-5 köpekti. indiğimde kimse yoktu. Köpekleri kovaladık. Sonra 112'yi aradık. Çocuk yerden kalkmaya çalışıyordu. Boynunda 5-6 yarası vardı. Zor nefes alıyordu. Ağlamaya çalışıyordu ama ağlayamıyordu."

