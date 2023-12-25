Sahipsiz köpeklerden kaçarken genç kıza otomobil çarptı

Ankara'da sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarpan yabancı uyruklu kız öğrenci yaralandı.

Sahipsiz köpeklerden kaçarken genç kıza otomobil çarptı

'nın Çankaya ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken otomobil çarpan yabancı uyruklu öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, üniversite öğrencisi M.I.R'ye (19) Söğütözü Mahallesi'nde yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerden kaçmaya çalıştığı sırada henüz plakası öğrenilemeyen Ş.K. idaresindeki otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan öğrenci tedavi altına alındı. 

Hastanede tedavisi süren M.I.R.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sahipsiz köpekler kaza yaptırdı

Sahipsiz köpekler kaza yaptırdı

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