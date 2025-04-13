Sahipsiz köpeklerden kaçıyordu, araba çarptı: Üniversiteli Sevda'dan acı haber

Alınan bilgiye göre, Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Sevda Özkaya, dün akşam saatlerinde Gülveren Mahallesi yakınlarında sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Şanlıurfa 'da sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi.

KARŞI TARAFA KAÇMAK İSTERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Şanlıurfa-Mardin karayolunda karşı tarafa kaçmaya çalışan Özkaya'ya, K.A yönetimindeki 06 BR 6210 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Özkaya, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü ise gözaltına alındı.

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Özkaya'nın cenazesi ailesine teslim edildi.