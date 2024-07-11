Sahipsiz köpeklerin saldırdığı kuzu telef oldu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı kuzulardan biri öldü, diğeri yaralandı.

Sahipsiz köpeklerin saldırdığı kuzu telef oldu

'nun Fatsa ilçesinin Evkaf Mahallesi'nde yaşayan Hava Keskin'in bahçeye otlatmak için götürdüğü kuzularına sahipsiz köpekler saldırdı.

Kuzulardan biri öldü, yaralanan diğer kuzu ise Fatsa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince tedavi edildi.

Keskin, kuzularını, biri bağlı olmak üzere her gün otlattığı bahçeye götürdüğünü, geri döndüğünde ise yerlerinde bulamadığını söyledi.

Komşusunun da kuzuları aramak için kendisine yardıma geldiğini anlatan Keskin, "Sonrasında birinin ölüsünü, diğerini de yaralı bulduk. Köpekler koşturmuş, kuzular da kaçmış. Köpekler çocuklara da hayvanlara da saldırıyor." dedi.

Keskin, kuzuları oğlunun torunu heves ettiği için aldıklarını belirterek, "Bize 'Bakar mısınız?' dediler. Biz de 'Bakarız.' dedik." ifadelerini kullandı.

Evkaf Mahallesi Muhtarı Bülent Çivici ise sahipsiz köpeklerin iki kuzuya saldırdığını kaydederek, "Bugün kuzumuza saldıran köpekler yarın açlıktan insanlara da saldıracak, çocuklara saldıracak. O yüzden çocuklar çok mağdur." diye konuştu.

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