Sahipsiz köpeklerle ilgili ihbar yağıyor

İstanbul'un 25 ilçesinde, yaklaşık 15 ayda belediyelerin ilgili birimlerine sahipsiz köpeklere ilişkin yapılan 18 bin 791 ihbarın 881'i "ısırma vakası" olarak kayıtlara geçti. Arnavutköy 140 ısırma vakası ile ilk sırada yer alırken, 103 vaka ile Esenyurt ikinci, 72 vaka ile Sarıyer üçüncü sırada bulunuyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.04.2022 - 12:19

Sahipsiz köpeklerle ilgili ihbar yağıyor

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'un 25 ilçesinde 15 ayda sahipsiz köpeklere ilişkin yapılan 18 bin 791 ihbarın 881'ini ısırma vakası oluşturuyor.

İstanbul'daki ilçe belediyelerinin veterinerlik birimleri sahipsiz köpeklerle ilgili vatandaşlarca yapılan ihbarlara anında müdahale ediyor.

Kayıtlara göre İstanbul'un 25 ilçesinde 1 Ocak 2021-1 Nisan 2022 tarihlerinde sahipsiz köpeklere ilişkin 18 bin 791 ihbar geldi. Bu ihbarların 881'i "ısırma vakası" olarak kayıtlara geçti.

ARNAVUTKÖY İLK SIRADA

saldırılarına ilişkin kayıt tutan ilçelerde ilk sırada 140 ısırma vakası ile Arnavutköy, 103 vaka ile Esenyurt ikinci, 72 vaka ile Sarıyer ilk üçüncü sırada yer aldı.

Saldırı ihbarını değerlendiren ekipler, yakalayabildikleri ısıran köpeği 10 gün müşahedeye aldı. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde yürütülen çalışmaların ardından rehabilite edilen köpekler, yine alındıkları bölgeye bırakıldı.

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