Sahipsiz sokak hayvanları: Bakan Yerlikaya 51 ilin valisiyle video konferans gerçekleştirdi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin 51 ilin valisi ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakan yardımcıları, birim amirleri ve 51 ilin valilerinin katılımıyla "Sahipsiz sokak hayvanlarının sokaklardan toplanıp bakımevlerine yerleştirilmesi ve oradaki bakımları" konulu video konferans toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Yerlikaya paylaşımda, "Mülkiye müfettişlerimiz incelemelerine başladılar. Sahipsiz hayvan konusunu yasalarımız, medeniyet değerlerimiz ve vicdani duruşumuzla hep birlikte el birliğiyle çözeceğiz." ifadelerine yer verdi.
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