Sahipsiz sokak hayvanları yasası yeniden gündemde: Belediyelerin sorumlulukları neler?

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Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yasa bir kez daha Türkiye gündeminin üst sıralarında yer alıyor.



Konya’da köpek saldırısı sonucu yaşamını yitiren 2 yaşındaki Rana El Selci bebeğin ölümü ve farklı şehirlerde yaşanan sahipsiz köpek saldırıları, söz konusu yasayı yeniden gündeme getirdi.

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BAKANDAN BELEDİYELERE ÇAĞRI



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün yaptığı açıklamada Meclis’ten geçerek yasalaşan Hayvanları Koruma Kanunu’nu hatırlattı.



Yasanın tüm sorumluları tarafından uygulanması gerektiğini vurgulayan Adalet Bakanı Tunç, “Kanunda bir takım sorumluluklar var. Bu sorumlulukları yerine getirmezlerse, görevi kötüye kullanma ve eğer bu konuda ölüm ya da yaralama meydana gelmişse taksirle yaralama, taksirle öldürme suçlarına iştirak gibi suçlar gündeme gelir.” diye konuştu.

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YENİ YASA HANGİ DÜZENLEMELERİ KAPSIYOR?



Peki sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesi olarak bilinen Hayvanları Koruma Kanunu hangi düzenlemeleri kapsıyor?



Geçen yıl temmuz ayında Meclis’ten geçen kanunla yakala-kısırlaştır-sal metodu terk ediliyor, sahipsiz hayvanların bakımevlerinde barındırılması ve rehabilite edilmesi öngörülüyor. BELEDİYELERİN SORUMLULUKLARI NELER?



Kanun; yerel yönetimlere, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakılmaları için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamayı yükümlülük haline getiriyor.



Sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesiyle birlikte, hayvan bakımevlerine alınan hayvanlardan rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak.



Söz konusu kanunla, belediyelere 31 Aralık 2028’e kadar hayvan bakımevleri kurma ve mevcut bakımevlerinin şartlarını iyileştirme yükümlülüğü de getirildi.

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Muhalefet ise sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesinin çözüm getirmekten çok yeni sorunlar yarattığı görüşünü savunuyor.



Rana bebeğin ölümü ve son günlerde yaşanan saldırıların ardından konuyu Meclis’teki grup toplantısında gündeme getiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara bir çağrıda bulundu.



Yürürlükteki yasanın sokaktaki popülasyonu artıracağını söyleyen Özel, “Bu yasa al, götür ve ne yaparsan yap dediği için hem de bu kadar büyük ekonomik kriz varken, hayvan barınağı lazımken bunun da önünde engel. Yeni kısırlaştırma için köpekler toplanamıyor ve sokaktaki popülasyon artıyor.” diye konuştu.



Yasayı iptal için Anayasa Mahkemesi’ne taşıdıklarını anlatan Özel, “Gelin yeniden hem hayvanseverleri, hayvan hakları derneğini, veteriner hekimlerini çağıralım şu Meclis'te şu yasayı düzeltelim.” ifadelerini kullandı.