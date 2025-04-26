Sahipsiz sokak köpekleri denetimlerinde veterinerlere görev

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Ankara'da düzenlenen "Dünya Veteriner Hekimleri Günü" programında konuştu.



Sokak hayvanları sorununu çözümünde veteriner hekimlere yeni görevler verileceğini söyledi.



İstihdam çağrılarına da yanıt veren Yumaklı, "Hayvanları Koruma Kanunu gereği icra edilecek işler başta olmak üzere veteriner hekimler görevlendirilmesi yapılacak. Bu arkadaşlarımız sahipsiz sokak köpekleri sorununun çözümü için belediyelere yaptığımız denetimlerde aktif yer alacaklar." dedi.



Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu ise, veteriner hekimlerin diğer sağlık çalışanlarının haklarına sahip olmadığına dikkat çekti.



Eroğlu, "Yasal ve fonksiyonel olarak sağlık hizmetleri sınıfında olan veteriner hekimler sağlık çalışanlarına verilen, sağlıkta şiddet, fiili hizmet zammı, özlük hakları, emeklilik hakları gibi haklardan yararlanamamaktadır." diye konuştu.



Programda Hizmet ve Basın Ödülleri de verildi. NTV'den Gözde Şahin "2025 Türk Veteriner Hekimler Birliği Basın ödülü"ne layık görüldü.