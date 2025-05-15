Sahne kurulumunda vinç devrildi: 1 yaralı

İzmir'in Konak ilçesi Gündoğdu Meydanı'nda 19 Mayıs'ta CHP lideri Özgür Özel'in katılacağı miting için sahne kurma çalışmaları yapıldığı sırada bir vinç, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Vinç şoförü hafif yaralandı.



Bu sırada kazayı haberleştirmek için gelen 2 gazeteci, sahneyi kuran firma çalışanları tarafından darbedildi. Gazeteciler, darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu.



Her iki olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.