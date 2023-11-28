Sahra hastanesi nedir? Sahra hastaneleri nerelere kurulur?

Sahra hastaneleri; hastaların ya da yaralıların yerinde acil tıbbi müdahale görebilecekleri, güvenli bölgelere kurulan, geçici ve mobil sağlık birimleridir. Seyyar hastane olarak da bilinirler.



Sahra Hastaneleri Nerelere Kurulur?



Sahra hastaneleri; savaşın olduğu, salgın hastalıkların ya da doğal afetlerin gerçekleştiği bölgelere kurulur. Genellikle konteynerli modüllerden, çadırlardan ya da şişirilebilir yapılardan oluşur. Ayrıca afetten zarar görmeyen hastane, okul, cami ve spor salonu gibi güvenilir binalar da sahra hastanesi olarak kullanılabilir.



Sahra Hastaneleri Ne Kadar Süre Hizmet Verir?



Sahra hastanelerinin hizmet süresi kurulum amacına göre değişebilir. Örneğin erken acil tıbbi bakım sağlamak amacıyla kurulan sahra hastaneleri sadece 48 saat hizmet verir. Acil durumlar, travma vakaları ya da rutin sağlık hizmetleri için takip ve bakımı sağlamak amacıyla kurulan sahra hastaneleri ise 3-15 gün boyunca hizmet verebilir.

Kurulan sahra hastanelerinde farklı branşlarda uzman doktorların yanı sıra cerrahi operasyonların gerçekleştirilebileceği ameliyathane, ilk yardım odaları, yoğun bakım üniteleri, röntgen cihazları ve çeşitli tıbbi malzemeler de bulunuyor.